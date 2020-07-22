عاجل | تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام وست هام “غياب شو واستمرار الرباعي المُدمر”

أعلن المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام وست هام يونايتد، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الاربعاء على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة.

وشهدت تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية غياب أربعة لاعبين من خط الدفاع هم “إيريك بايي ولوك شو وفيل جونز وتوانزيبي” للإصابة في الرأس والكاحل والساق – على الترتيب -.

واستعان مدرب مانشستر يونايتد بالظهير الأيسر اليافع “براندون ويليامز” ليحل محل لوك شو في الجهة اليسرى، بينما سيلعب فوسو مينساه كظهير أيمن بدلاً من وان بيساكا الذي سيجلس اليوم على دكة البدلاء.

وسيستمر الرباعي المُدمر “أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز وماسون جرينوود” في الثللث الأخير من الملعب، وخلفهم الثنائي ماتيتش وبول بوجبا.

والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام وست هام:

دافيد دي خيا

براندون ويليامز – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – فوسو مينساه

ماتيتش – بوجبا

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راشفورد – فيرنانديز – جرينوود

مارسيال

تشكيلة وست هام:

فابيانسكي

جونسون – ديوب – أوجبونا – كريسويل

ديكلان رايس – توماس سوكيك

بوين – نوبل – فورنالس

ميشيل أنتونيو

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