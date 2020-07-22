بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد” ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 في الجولة الـ 37، بالدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تُنقل مباراة “مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تُنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أولد ترافورد“ بمدينة مانشستر.

سيسعى “مانشستر يونايتد” إلى تحقيق الفوز على “وست هام” من أجل خطف المركز الرابع من “ليستر سيتي” الذي خسر من “توتنهام” في افتتاح الجولة.

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ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس برصيد 62 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متساويًا في عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع “ليستر سيتي”، وبفارق نقطة واحدة عن “تشيلسي” الذي سيواجه فريق “ليفربول” الليلة.

في المقابل يتطلع فريق “وست هام يونايتد” إلى خطف الثلاث نقاط من أجل ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي.

ويقبع الهامرز في المركز الـ 16 برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن مناطق الهبوط، وبفارق نقطة واحدة عن “برايتون” الذي تعادل مع “نيوكاسل” لحساب نفس الجولة.

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