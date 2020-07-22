رسميًا | جدول مواعيد وملاعب مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري بعد الاستئناف

اكتفى الاتحاد المصري لكرة القدم بإعلان تفاصيل ملاعب ومواعيد لخمس مباريات قادمة لفريق الأهلي في الدوري المصري بعد الاستئناف المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة بين الزمالك والمصري البورسعيدي على ملعب برج العرب.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، مساء اليوم الاربعاء، إن الأهلي سيلاقي إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة ال15 من الدوري المصري الممتاز يوم 9 أغسطس، في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي على ملعب القاهرة الدولي، دون حضور جمهور.

وبعد خمسة أيام من المباراة المؤجلة للأهلي أمام إنبي منذ يوم منتصف مارس الماضي، سيحل فريق المدرب رينيه فايلر ضيفًا على فريق المدرب مختار مختار “الإنتاج الحربي” في ملعب السلام الدولي ضمن مباريات الجولة 19 يوم 14 أغسطس عند الساعة 21:00.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 22 أغسطس المقبل في تمام الساعة 21:00 ضمن الجولة 21:00 على ملعب القاهرة الدولي الذي سيستضيف 4 مباريات للأهلي بعد العودة.

والتالي جدول مواعيد وملاعب مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري بعد الاستئناف

الأهلي ضد إنبي | 9-8-2020 الساعة 20:00 – الجولة 15 – ملعب القاهرة الدولي

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الإنتاج الحربي ضد الأهلي | 14-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 19 – ملعب السلام

الأهلي ضد أسوان | 17-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 20– ملعب القاهرة الدولي

الزمالك ضد الأهلي | 22-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 21 – ملعب القاهرة الدولي

الأهلي ضد الجونة | 26-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 22 – ملعب القاهرة الدولي

: جدول مواعيد جميع مباريات الدوري المصري بعد استئناف الموسم