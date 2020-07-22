حقيقة انتقال فواز الطريس إلى الهلال!

تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية بشأن اقتراب إدارة نادي الهلال من ضم لاعب نادي الاتفاق، فواز الطريس، والحديث عن أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الأسبوع المقبل.

ويرتبط فواز الطريس بعقد مع نادي الاتفاق حتى يونيو 2022، ويُعتبر من اللاعبين الصاعدين في الكرة السعودية، وقدم مستويات جيدة في الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية، فإن إدارة الهلال توصلت لاتفاق نهائي مع نظيرتها في نادي الاتفاق، للتعاقد مع فواز الطريس، لكن مصادر أخرى في فارس الدهناء أكدت التمسك باستمرار اللاعب، وعدم رحيله في الميركاتو الصيفي 2020.

الطريس خيار ثانوي

وكشفت مصادر موقع “الخليج 365” أن فواز الطريس صاحب الـ23 عامًا ليس على أجندة الهلال الرئيسية في تعاقدات الميركاتو الصيفي 2020، وأنه خيار ثانوي في مركز الجناح.

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الطريس، الذي ارتبط اسمه بنادي الهلال، لعب في الموسم الحالي 16 مباراة مع الاتفاق في بطولة الدوري السعودي، وسجل هدفًا وصنع 3 أهداف، كما شارك في 3 مباريات بكأس الملك، وقدم تمريرة حاسمة.

انتظار عودة الدوري

وتترقب جماهير الهلال عودة بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بشكل إجباري بسبب فيروس كورونا، ويلعب الفريق أمام نادي النصر يوم 5 أغسطس المقبل في الجولة 23 من المسابقة.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر حامل اللقب، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

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