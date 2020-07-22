بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد” ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 في الجولة الـ 37، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد“.

سيسعى فريق “مانشستر يونايتد” إلى تحقيق الفوز على الهامرز من أجل خطف المركز الرابع من “ليستر سيتي” الذي خسر من “توتنهام في افتتاح الجولة.

ويحتل اليونايتد المركز الخامس برصيد 62 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متساويًا في عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع “ليستر سيتي”، وبفارق نقطة واحدة عن “تشيلسي” الذي سيواجه فريق “ليفربول” الليلة.

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في المقابل يتطلع فريق “وست هام يونايتد” إلى خطف الثلاث نقاط من أجل ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي.

ويقبع الهامرز في المركز الـ 16 برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن مناطق الهبوط، وبفارق نقطة واحدة عن “برايتون” الذي تعادل مع “نيوكاسل يونايتد” لحساب نفس الجولة.

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مانشستر يونايتد 0-0 وست هام يونايتد

????️ملعب أولد ترافورد (مانشستر)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 37)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ 37 في الدوري الإنجليزي.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو من حضراتكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة مانشستر يونايتد: دافيد دي خيا – براندون ويليامز – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – فوسو مينساه نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا – ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال.

دافيد دي خيا – براندون ويليامز – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – فوسو مينساه نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا – ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – أنتوني مارسيال. ???? دكة البدلاء: سرخيو روميرو – ديوغو دالوت – ارون فان بيساكا – فريد – سكوت ماكتومناي – خوان ماتا – جيسي لينجارد – دانيال جيمس – أوديون إيغالو .

سرخيو روميرو – ديوغو دالوت – ارون فان بيساكا – فريد – سكوت ماكتومناي – خوان ماتا – جيسي لينجارد – دانيال جيمس – أوديون إيغالو . ???? تشكيلة وست هام يونايتد: لوكاس فابيانسكي – بينجامين جونسون – عيسى ديوب – أنجيلو أوجبونا – آرون كريسويل – ديكلان رايس – توماس سوستشيك – جارود بوين – مارك نوبل – بابلو فورنالس – ميشيل أنطونيو.

لوكاس فابيانسكي – بينجامين جونسون – عيسى ديوب – أنجيلو أوجبونا – آرون كريسويل – ديكلان رايس – توماس سوستشيك – جارود بوين – مارك نوبل – بابلو فورنالس – ميشيل أنطونيو. ???? دكة البدلاء: دارين راندولف – فابيان بالبوينا – كونور كوفينتري – ارثر ماسوكو – جاك ويلشير – فيليبي اندرسون – مانويل لانزيني – اندريه يارمولنكو – سباستيان هالر.

دارين راندولف – فابيان بالبوينا – كونور كوفينتري – ارثر ماسوكو – جاك ويلشير – فيليبي اندرسون – مانويل لانزيني – اندريه يارمولنكو – سباستيان هالر. ⭕مانشستر يونايتد امامه فرصة ذهبية أخرى من أجل الارتقاء للمركز الثالث ولو مؤقتًا قبل مباراة “ليفربول وتشيلسي” التي ستنطلق بعد هذه المباراة مباشرة.

⭕وبغض النظر عن مباراة صاحب المركز الثالث تشيلسي أمام ليفربول، فإن اليونايتد سيضمن مركز يؤهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في حالة فوزه على وست هام يونايتد، بعدما خسر صاحب المركز الرابع “ليستر سيتي” امام توتنهام في افتتاح الجولة يوم الأحد الماضي.

“1????بداية المباراة..

“2????اوووووووه – اول فرصة خطيرة لمانشستر يونايتد عن طريق أنتوني مارسيال الذي سدد كرة قوية تصدى لها فابيانسكي ببراعة.

“3 تسديدة أخرى من جرينوود من خارج منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة في يد الحارس.

“8 مانشستر يونايتد أفضل بكثير عن ما كان عليه في مباراة تشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي.

“10 صربة حرة مباشرة لوست هام من الجهة اليسرى يرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن تخرج إلى ضربة مرمى – كانت تحتاج إلى لمسة من أجل معانقة شباك دي خيا!

“13 ترويض خاطىء للكرة من برونو فيرنانديز يحرمه من هجمة خطيرة جدًا.

“15 مرور اول ربع من الشوط الاول ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“17 تسديدة قوية من مارسيال افتقدت للدقة لتخرج عالية عن مرمى فابيانسكي.

“20 ماجوير يُبعد عرضية خطيرة كانت في طريقها إلى ميشيل أنطونيو الخالي من الرقابة.

“22 بوجبا يمرر كرة رائعة إلى فوسو مينساه على الجهة اليمنى والاخير يرسلها عرضية أرضية مرت بغرابة شديدة من مارسيال.. مهلاً الحكم يشير إلى وجود تسلل على مينساه.

“23 الكولينج بريك الآن..

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