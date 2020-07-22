بث مباشر | مشاهدة مباراة أهلي جدة وأحد الودية قبل عودة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “أهلي جدة وأحد” ضمن استعدادات الراقي لاستئناف الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والذي من المقرر عودته يوم 4 أغسطس القادم.

لم تعلن اي قناة بعد، بث مباراة “أهلي جدة وأحد”، ولكن سوف نكون معكم لحظة بلحظة لوصف احداث المباراة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب “الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية”

وتعتبر هذه المباراة الودية الثالثة لفريق “أهلي جدة“، حيث خاض أولى مبارياته امام نادي “جدة” يوم 15 يوليو وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، كما تعادل بنفس النتيجة في المباراة الثانية امام فريق “العين” يوم 18 يوليو.

Advertisements

ويتبقى لفريق “أهلي جدة” مباراة واحدة فقط خلال معسكره الحالي، إذ يواجه فريق “الوحدة” يوم الإثنين 27 يوليو في اخر مبارياته الودية قبل مواجهة “الحزم” في الدوري السعودي.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة أهلي جدة وأحد اليوم

أهلي جدة 0-0 أحد

????️ ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية (أهلي جدة)

????مباراة ودية

⌚تبدأ في الساعة 19:45 بتوقيت السعودية.

..