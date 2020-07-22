جدول مواعيد جميع مباريات الدوري المصري بعد استئناف الموسم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد عصر اليوم الاربعاء 22 يوليو، جدول مواعيد مباريات الدوري المصري بعد الاستئناف، على أن تكون البداية بمباراة بين الزمالك والمصري البورسعيدي على ملعب برج العرب في الاسكندرية يوم 6 أغسطس 2020، عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، ضمن مؤجلات الجولة 14.

وستكون مباراة الزمالك والمصري أول مباراة رسمية تقام في مصر بعد جائحة فيروس كورونا، والوحيدة التي ستقام يوم الاستئناف الموافق 6 أغسطس المقبل.

وبعد 48 ساعة من لقاء الزمالك والمصري ستلعب ثاني مباريات استئناف الموسم بين ناديي مصر والإنتاج الحربي على ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة 16:00، ضمن الجولة 18.

وسيبدأ الاتحاد المصري في إقامة أكثر من مباراة في اليوم الواحد بدءًا من 9 أغسطس، حيث سيواجه مصر المقاصة فريق أسوان ضمن الجولة 18 في تمام الساعة 17:00 على ستاد المقاولون العرب، وبعد ثلاث ساعات سيلاقي الأهلي نظيره إنبي على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 20:00 ضمن مؤجلات الجولة 15.

وفي اليوم التالي (10 أغسطس) ستقام مباراتين في الجولة 18، الأولى بين حرس الحدود والمصري البورسعيدي على ستاد الجيش بالسويس في تمام الساعة 16:00، وفي الساعة 21:00 ستقام مباراة بين الاتحاد السكندري والزمالك على ملعب برج العرب.

إليكم جدول مواعيد جميع مباريات الدوري المصري بعد الاستئناف

الزمالك ضد المصري | 6-8-2020 الساعة 20:00 – الجولة 14 – ملعب برج العرب

نادي مصر ضد الإنتاج الحربي | 8-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 18 – ملعب الكلية الحربية

مصر المقاصة ضد أسوان | 9-8-2020 الساعة 17:00 – الجولة 18 – ملعب المقاولون العرب

الأهلي ضد إنبي | 9-8-2020 الساعة 20:00 – الجولة 15 – ملعب القاهرة الدولي

حرس الحدود ضد المصري | 10-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 18 – ملعب الجيش بالسويس

الاتحاد السكندري ضد الزمالك | 10-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 18 – ملعب برج العرب

بيراميدز ضد طنطا | 10-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 19 – ملعب الدفاع الجوي

أسوان ضد نادي مصر | 13-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 19 – ملعب الشرطة الرياضي

سموحة ضد المقاولون العرب | 13-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 19 – ملعب اسكندرية الدولي

الجونة ضد الاتحاد السكندري | 14-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 19 – ملعب خالد بشارة الجونة

وادي دجلة ضد حرس الحدود | 14-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 19 – ملعب بترو سبورت

المصري ضد الإسماعيلي | 14-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 19 – ملعب برج العرب

الإنتاج الحربي ضد الأهلي | 14-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 19 – ملعب السلام

الزمالك ضد مصر المقاصة | 15-8-2020 الساعة 20:00 – الجولة 19 – ملعب القاهرة الدولي

بيراميدز ضد طلائع الجيش | 16-8-2020 الساعة 20:00 – الجولة 20 – ملعب الدفاع الجوي

إنبي ضد سموحة | 17-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 20– ملعب بترو سبورت

المقاولون العرب ضد الإنتاج الحربي | 17-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 20– ملعب المقاولون العرب

الأهلي ضد أسوان | 17-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 20– ملعب القاهرة الدولي

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مصر المقاصة ضد الجونة | 18-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 20– ملعب المقاولون العرب

طنطا ضد حرس الحدود | 18-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 20– ملعب نادي طنطا

الاتحاد ضد المصري | 18-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 20– ملعب الجيش بالسويس

نادي مصر ضد الزمالك | 18-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 20– ملعب الكلية الحربية

الإسماعيلي ضد وادي دجلة | 19-8-2020 الساعة 20:00 – الجولة 20– ملعب الإسماعيلية

الإنتاج الحربي ضد إنبي | 21-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 21 – ملعب السلام

أسوان ضد المقاولون العرب | 21-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 21 – ملعب اتحاد الشرطة

سموحة ضد بيراميدز | 21-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 21 – ملعب الاسكندرية الدولي

طلائع الجيش ضد طنطا | 22-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 21 – ملعب جهاز الرياضة العسكري

الجونة ضد نادي مصر | 22-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 21 – ملعب خالد بشارة بالجونة

المصري ضد مصر المقاصة | 22-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 21 – ملعب الجيش بالسويس

الزمالك ضد الأهلي | 22-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 21 – ملعب القاهرة الدولي

حرس الحدود ضد الإسماعيلي | 23-8-2020 الساعة 17:00 – الجولة 21 – ملعب حرس الحدود بالمكس

وادي دجلة ضد الاتحاد | 23-8-2020 الساعة 20:00 – الجولة 21 – ملعب بتروسبورت

إنبي ضد أسوان | 25-8-2020 الساعة 17:00 – الجولة 22 – ملعب بتروسبورت

بيراميدز ضد الإنتاج الحربي | 25-8-2020 الساعة 20:00 – الجولة 22 – ملعب الدفاع الجوي

طلائع الجيش ضد سموحة | 26-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 22 – ملعب جهاز الرياضة العسكري

نادي مصر ضد المصري | 26-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 22 – ملعب الجيش بالسويس

الأهلي ضد الجونة | 26-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 22 – ملعب القاهرة الدولي

الاتحاد ضد حرس الحدود | 27-8-2020 الساعة 16:00 – الجولة 22 – ملعب الاسكندرية الدولي

مصر المقاصة ضد وادي دجلة | 27-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 22 – ملعب المقاولون العرب

طنطا ضد الاسماعيلي | 27-8-2020 الساعة 18:30 – الجولة 22 – ملعب نادي طنطا

المقاولون العرب ضد الزمالك | 27-8-2020 الساعة 21:00 – الجولة 22 – ملعب السلام