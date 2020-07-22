هل تعاقد النصر مع عبدالفتاح عسيري قبل دخوله الفترة الحرة؟

كان الدولي السعودي عبدالفتاح عسيري، حديث الشارع الرياضي خلال الفترة الماضية، بعد رفضه أكثر من عرض لتجديد عقده مع أهلي جدة، ثم قراره بالتوقيع مع نادي النصر، وذلك عقب دخوله الفترة الحرة من عقده يوم الخميس الماضي.

وكان النصر قد أعلن بشكل رسمي التوقيع مع عبدالفتاح عسيري، لمدة 3 سنوات، ويُنتظر دخول إدارة العالمي في مفاوضات مع الأهلي لشراء المدة المتبقية في عقد عسيري مع النادي حتى ينضم للفريق الأصفر بدايةً من الموسم المقبل وعدم الانتظار حتى يناير 2021.

اتهامات لإدارة النصر

وخلال الساعات الماضية، تم تداول صور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في اتهامات خطيرة ضد إدارة نادي النصر واللاعب عبدالفتاح عسيري، بعدما نشر الأخير صورة عبر صفحته بـ”سناب شات”، ظهر فيها بلحية طويلة نوعًا ما، ليبدأ عدد من الإعلاميين، بمقارنتها بمظهر اللاعب، عند توقيع العقود مع فارس نجد، يوم الجمعة الماضي.

وأكد الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه من المستحيل أن ترتفع كثافة اللحية، بهذا الشكل خلال 3 أيام، ليبدأ التشكيك في أن النصر، تعاقد مع اللاعب، منذ فترة طويلة، وقبل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الأهلي.

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من جانبه، رد الصحفي الرياضي متعب بن عبدالله، على حقيقة الصورة المنتشرة، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “هناك خاصية في السناب، تجعل أي شخص قادر على تحميل صورة من الاستديو، عمرها سنة”، لافتًا إلى أن الصورة الذي نشرها عسيري، اليوم الأربعاء، منذ أكثر من 4 أشهر سابقة، وليست الآن، لذلك ظهر بشكل مختلف عن وقت التوقيع.

من هو عبدالفتاح عسيري؟

عبدالفتاح عسيري، ابن مدينة جازان، هو من مواليد 26 فبراير 1994، كانت بدايته مع نادي حطين، ثم لعب مع نجران، وخلال مرحلة الناشئين انتقل إلى نادي الاتحاد عام 2012، واستمر معه لمدة 4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي في أغسطس 2016.

ويمتاز اللاعب القصير “1.66 سم” بالمراوغة والسرعة والتصويب البعيد، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر، والجناح الأيمن، والوسط المهاجم.

ولعب عسيري مع النمور في 60 مباراة، وسجل بقميص الاتحاد 14 هدف وصنع 7 أهداف، فيما شارك مع الراقي خلال 106 مباراة، وأحرز مع الأهلي 21 هدفًا وصنع 34 هدفًا.

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