بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والفتح الودية قبل عودة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والفتح” ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والذي من المقرر عودته يوم 4 أغسطس القادم.

لم تعلن اي قناة بعد، بث مباراة “النصر والفتح”، ولكن سوف نكون معكم لحظة بلحظة لوصف احداث المباراة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينتش، على “استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود” بنادي النصر.

يواجه فريق “النصر” نظيره الفتح في ثالث مبارياته الودية بعد العودة من التوقف، استعدادًا لعودة الدوري السعودي.

وخاض العالمي اول مباراة ودية له يوم 13 يوليو امام فريق “الأنوار” وأكتسحه بعشرة أهداف مقابل هدف واحد، كما انتصر على نادي “الشعلة” بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت يوم 16 يوليو.

وسيتبقى للنصر مباراتين وديتين أمام كل من “الرائد والدرعية”، أيام و28 و29 يوليو على الترتيب قبل انتهاء فترة الاعداد لعودة الدوري السعودي حيث سيواجه نظيره “الهلال” يوم 5 أغسطس.

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النصر 0-0 الفتح

????️ استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود (النصر)

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????مباراة ودية

⌚جارية الآن

بث مباشر النصر الفتح “أهم الأحداث”

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة النصر والفتح في ثاني مباريات النصر التحضيرية لعودة الدوري السعودي.

لا توجد أي قناة تنقل هذا اللقاء.. لكن الخليج 365 سيقوم بتغطية أهم الأحداث عبر مسؤولي النادي الحاضرين في الملعب.

في آخر خمس مباريات بين النصر والفتح، فاز النصر 1-0 و5-0، وتعادل ثلاث مرات 1-1 و0-0 و1-1.

عبد الرزاق حمدالله يقود هجوم النصر في هذه المباراة، ومواطنه المغربي نور الدين أمرابط على دكة البدلاء.

في الوقت الذي يستعد فيه النصر لمواجهة النصر، قرر مدرب أهلي جدة فلادان استبعاد لاعب النصر السابق عبد الفتاح عسيري من القائمة الأساسية لمواجهة أحد الودية.

المتحدث الرسمي لنادي النصر أكد أن عبد الله العنزي استلم مبلغ 14 مليون ريال وعلاقته انتهت بنادي النصر بشكل نهائي.

إدارة نادي النصر اتخذت اليوم قرار بطرح تذاكر موسمية لجميع مباريات الفريق بمدينة الرياض بداية من الموسم المقبل

1″ صافرة بداية اللقاء..

30″ لا تزال النتيجة التعادل 0-0 .. لم يصلنا بعد أي تحديث بخصوص النتيجة من مسؤولي النصر

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