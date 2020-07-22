بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء الودية قبل عودة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والفيحاء” ضمن استعدادت الزعيم لاستئناف الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والذي من المقرر عودته يوم 4 أغسطس القادم.

لم تعلن اي قناة بعد، بث مباراة “الهلال والفيحاء”، ولكن سوف نكون معكم لحظة بلحظة لوصف احداث المباراة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينتش، على “استاد جامعة الملك سعود” بمدينة الرياض.

يستعد فريق “الهلال” لخوض ثالث مباراة ودية خلال معسكره الحالي استعدادًا لعودة الدوري السعودي، حيث سيواجه “النصر” يوم 5 أغسطس القادم.

وكان اخر لقاء رسمي خاضه الموج الأزرق امام فريق “ضمك” في الدوري السعودي يوم 11 مارس 2020، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

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وخاض بطل آسيا مباراتين وديتين حتى الآن خلال معسكره الحالي، حيث كانت المباراة الأولى امام “التعاون” يوم 13 يوليو وانتهت بالفوز بهدفٍ نظيف سجله “صالح الشهري” من ركلة جزاء، والثانية كانت امام “الطائي” يوم 17 يوليو وفاز بهدفين سجلهما المحترف الإيطالي “سيباستيان جوفينكو”، والدولي السوري “عمر خريبين”.

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الهلال 1-0 الفيحاء

????️استاد جامعة الملك سعود (الهلال)

????مباراة ودية

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “أهم الأحداث”

اهلاً ومرحبًا بكم في بث مباشر أهم احداث مباراة “الهلال والفيحاء” الودية ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري السعودي يوم 4 أغسطس القادم.

نرجو من حضراتكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة الهلال: نواف الغامدي – محمد البريك – محمد جحفلي – علي آل بليهي – ياسر الشهراني – جوستافو كويلار – محمد كنو – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – سباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميز.

نواف الغامدي – محمد البريك – محمد جحفلي – علي آل بليهي – ياسر الشهراني – جوستافو كويلار – محمد كنو – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – سباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميز. “1 بداية المباراة..

⚽بافيتيمبي جوميز يفتتح التسجيل للهلال من علامة الجزاء.

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