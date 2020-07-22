"غاريث بيل" لا يريد الرحيل من ريال مدريد

أكد جوناثان بارنيت، وكيل غاريث بيل لاعب ريال مدريد، إن المهاجم الويلزي لن يرحل عن النادي رغم عدم المشاركة بانتظام في الفترة الأخيرة مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ورغم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، يثير بيل انقساماً حوله بسبب الشعور بافتقاره للالتزام وسجله السيئ في الإصابات.



وكان بيل قريباً من الانتقال إلى جيانغسو سونينغ الصيني العام الماضي قبل انهيار الصفقة في النهاية.



وأثار اللاعب الويلزي، الذي أحرز أكثر من 100 هدف مع العملاق الإسباني، غضب مشجعي ريال عندما تظاهر في مزحة أنه نام خلال التواجد في المدرجات لمتابعة فوز ناديه 2-صفر على ألافيس هذا الشهر.



وأبلغ بارنيت هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "غاريث على ما يرام. يتبقى عامان في عقده وهو يحب الإقامة في مدريد ولن يرحل".



وأكد بارنيت أن مشاركة بيل مع ريال تتوقف على رأي المدرب زين الدين زيدان لكنه قال: "هو لا يزال جيداً مثل أي لاعب آخر بالفريق".



وأضاف: "بكل تأكيد تلقى العروض لكن من الصعب على أي ناد في العالم أن يتحمل راتبه. إنه لمن المؤسف أنه لا يشارك مع ريال مدريد في الوقت الحالي لكنه لن يرحل".



وتابع: "زيدان مدرب ناجح جداً ولا توجد علاقة كراهية. زيدان فقط لا يريد إشراكه. غاريث يتدرب كل يوم ويتدرب بقوة".



وقال بارنيت إن بيل متحمس لقيادة ويلز في بطولة أوروبا العام المقبل، لكنه استبعد أن ينتقل إلى أي فريق على سبيل الإعارة بحثاً عن اللعب بانتظام للحفاظ على لياقته.



وأضاف: "إنه يريد دائماً اللعب بقوة مع ويلز. غاريث من بين أفضل لاعبي العالم. أفضل اللاعبين في العالم لا ينتقلون بنظام الإعارة".



وشكّل انتقال غاريث بيل إلى صفوف ريال مدريد عام 2013، قادماً من نظيره توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، مقابل 101 مليون يورو، نقلة نوعية في مسيرته الكروية.



وجعل هذا الانتقال بيل اللاعب الأغلى في العالم آنذاك، إذ كان ينظر إليه الجميع على أنه أحد أبرز النجوم الذين ينتظرهم مستقبل كبير داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".



وبالفعل انطلق النجم الويلزي بشكل رائع مع الريال، وشكّل شراكة مميزة مع زميله كريستيانو رونالدو، إلا أن مسلسل تكرار الإصابات أحبط انطلاقته الرائعة، وتراجع مستواه الفني بشكل كبير، وافتقد الحماسة والرغبة، لتصبح بالنسبة له المشاركة من عدمها في المباريات سيّان.

