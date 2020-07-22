الفرنسي "بلان" أحد الخيارات لتدريب برشلونة



بات المدرب الفرنسي رولان بلان أحد الخيارات التي يدرسها برشلونة ليكون خلف المدرب الإسباني كيكي سيتين الموسم المقبل، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.



وأصبح منصب المدرب الإسباني تحت الضغط بعد خسارة البرسا لقب الليغا لصالح غريمه ريال مدريد، وقد يقال إذا أخفق البلوغرانا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن بلان هدف جدي جدا للبرسا بدعم من الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي في الفريق.



وأوضحت أن بلان أيضا راغب جدا في هذا المنصب، ويريد العودة للتدريب بعد انقطاع دام أربع سنوات، إذ إنه أقيل من تدريب باريس سان جيرمان عام 2016.



يذكر أن أبيدال يعرف بلان بشكل جيد لأن الأخير دربه بين عامي 2010 و2012 عندما أشرف على المنتخب الفرنسي، إضافة إلى أن فكره يناسب أسلوب لعب البرسا القائم على الاستحواذ.



ومنذ تركه سان جيرمان، تلقى عدة عروض من الفرق بينها إشبيلية وغلطة سراي غير أنه رفضها جميعها، ولكن المدرب البالغ 54 عاما مصرٌ على العودة للملاعب.



يذكر أن بلان -الذي عليه تحضير نفسه لتوقيع عقد لعام واحد- ليس الخيار الوحيد أمام البرسا، فالصحيفة الفرنسية ذكرت أن الهولندي رولاند كومان -لاعب البرسا السابق- يعد الخيار المفضل لرئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو.

المصدر: الصحف الفرنسية