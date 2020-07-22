رياضة | صفقة الزمالك الكبرى مُهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك الكبرى مُهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أخر تطورات انتقال رجب بكار لاعب بيراميدز إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك قد حصل على توقيع رجب بكار لمدة 3 مواسم، وتم الاتفاق على كل الجوانب، بالإضافة إلى حصول بيراميدز على 10 ملايين جنيه.

وبحسب تقارير صحفية، فإن رجب بكار ابتعد كثيرًا عن الزمالك وأصبحت الصفقة مهددة بالفشل، خاصًة بعد وصول حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي السابق وصفقة الزمالك الجديدة.

وتابعت التقارير، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، يرغب في الاكتفاء بالتعاقد مع لاعب واحد فقط في مركز الظهير الأيمن، مع وجود حازم إمام وأحمد عيد، وهو ما يهدد صفقة بكار بالفشل.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

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ومن المقرر أن يخوض الزمالك، مواجهته المؤجلة ضد نادي المصري البورسعيدي من الجولة الرابعة عشرة، قبل أن يواصل الفريق مشواره في البطولة، وذلك يوم الخميس 6 أغسطس، بملعب الجيش ببيرج العرب، في تمام الثامنة مساءاً. ثم يصطدم الزمالك في الجولة 19 فريق مصر المقاصة بملعب القاهرة الدولي، يوم السبت 15 أغسطس في تمام الثامنة. ويواجه الزمالك نادي مصر في الجولة 20، يوم الثلاثاء 18 أغسطس بملعب الكلية الحربية في تمام التاسعة. وستكون المواجهة التالية، هي قمة كرة القدم المصرية ضد الأهلي، لحساب الجولة 21، وذلك بملعب القاهرة يوم السبت 22 أغسطس في تمام التاسعة. ثم يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في الجولة 22، وذلك يوم الخميس الموافق 27 أغسطس، في تمام التاسعة مساءاً بملعب السلام.