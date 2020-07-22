رياضة | قبل موقعة الرجاء.. تاريخ مشاركات الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (ذكريات أليمة أمام المغاربة)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الرجاء.. تاريخ مشاركات الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (ذكريات أليمة أمام المغاربة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق الرجاء المغربي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار استئناف منافسات البطولة مجددًا في سبتمبر المقبل عقب فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

واستقر الاتحاد الإفريقي "الكاف" على إقامة مباراتي الذهاب للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، بينما ستقام مباراتي الإياب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وستقام مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي أحد يومي 25، 26 سبتمبر بالدار البيضاء، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين أحد يومي 2، 3 أكتوبر بالقاهرة.

ويخوض الزمالك منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، حيث سبق وصعد لهذا الدور في 9 نسخ سابقة للبطولة القارية، تأهل الفارس الأبيض للنهائي 7 مرات، حقق اللقب في 5 مناسبات، بينما خسر النهائي وحصل على مركز "الوصيف" مرتين.

وفشل الزمالك في تجاوز الدور نصف النهائي مرتين طوال تاريخه عام 1985 أمام الجيش الملكي المغربي، وعام 2005 أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وجاءت مشاركات الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

1984: خسر أمام شبيبة القبائل ذهابًا 3-1، وفاز في الإياب 3-0 وتأهل للنهائي الإفريقي.

1985: فاز على الجيش الملكي المغربي ذهابًا 1-0، وخسر بنفس النتيجة في الإياب، وودع منافسات البطولة بعد خسارته 4-3 بركلات الترجيح.

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1986: خسر الزمالك ذهابًا أمام كانون ياوندي 2-1، وفاز في الإياب 2-0 وتأهل للمباراة النهائية.

1993: تفوق على فريق ستيشنري ستورز النيجيري 3-1 ذهابًا، وخسر إيابًا 1-0، وتأهل لنهائي البطولة.

1994: تغلب على نكانا ريد ديفيلز 1-0 ذهابًا، وخسر في الإياب 1-0، وتأهل لنهائي البطولة القارية.

1996: تبادل الزمالك الفوز مع فريق الصفاقسي التونسي بنتيجة واحدة 1-0، وتأهل الفارس الأبيض للنهائي، بعد فوزه 4-3 بركلات الترجيح.

2002: تعادل مع مازيمبي ذهابا 1-1، وفاز الفارس الأبيض في الإياب 2-0 وتأهل لنهائي البطولة.

2005: خسر الزمالك ذهابًا وإيابًا أمام الاهلي 2-1، 2-0 على الترتيب وودع منافسات البطولة.

2016: فاز ذهابًا على الوداد المغربي 4-0، وخسر في الإياب 5-2، ولكنه تأهل لنهائي البطولة متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين.