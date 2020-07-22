رياضة | فايلر يستفسر من عبد الحفيظ على بعض الأمور الخاصة بمباراة سموحة الودية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستفسر من عبد الحفيظ على بعض الأمور الخاصة بمباراة سموحة الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

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وحرص السويسري على الاستقرار على بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريق الودية أمام سموحة بعد غد الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديا مساء بعد غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف، استعدادًا لاستكمال الدوري ومشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.