رياضة | أحمد الشيخ يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد التخلص من الإجهاد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد التخلص من الإجهاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للأهلي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد تخلصه من آثار الإجهاد العام الذي أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.

ويخوض الأهلي أولى تجاربه الودية بعد فترة التوقف، الجمعة المقبل، أمام سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.