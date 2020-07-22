رياضة | تعرف على ترتيب الهدافين في صراع جائزة الحذاء الذهبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الهدافين في صراع جائزة الحذاء الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينفرد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني بصدارة ترتيب الهدافين في صراع "الحذاء الذهبي" الأوروبي بالموسم الحالي برصيد 34 هدفًا، وذلك بعد تتويجه مع العملاق البافاري بلقب البوندسليجا. ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المرتبة الثانية بترتيب الهدافين في أوروبا برصيد 30 هدفًا، متساويًا مع تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو الإيطالي. وإليكم ترتيب الهدافين في صراع جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي:- 1- روبرت ليفاندوفيسكي (بولندا / بايرن ميونيخ) 34 هدفًا - 68 نقطة 2- كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس) 30 هدفًا - 60 نقطة 3- تشيرو إيموبيلي (إيطاليا / لاتسيو) 30 هدفًا - 60 نقطة Advertisements 4- تيمو فيرنر (ألمانيا / لايبزيج) 28 هدفًا - 56 نقطة 5- ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة) 25 هدفًا - 50 نقطة 6- إيرلينج هالاند (النرويج / بوروسيا دورتموند) 29 هدفًا - 50 نقطة 7- جيمي فاردي (انجلترا / ليستر سيتي) 23 هدفًا - 46 نقطة 8- شون ويسمان (اسرائيل / فولوفسبورج) 30 هدفًا - 45 نقطة 9- جين بيير نزاما (فرنسا / يونج بويز أرسنال) 28 هدفًا - 42 نقطة 10- لوكاكو (بلجيكا / انتر ميلان) 21 هدفًا - 42 نقطة.

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