رياضة | تفاصيل اجتماع الخطيب بمدير النشاط الرياضي ورؤساء الأجهزة الفنية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع الخطيب بمدير النشاط الرياضي ورؤساء الأجهزة الفنية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعقد اجتماعًا مع رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، ونائبه الدكتور ياسر نصير، والمديرين الفنيين ومديري قطاعات الناشئين لألعاب النشاط الرياضي بالنادي، وذلك من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال المنافسات الرياضية وأيضًا الاستعداد للموسم الجديد.

كما شهد الاجتماع الذي تم على يومين حضور كل من: أشرف توفيق، المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، وعلي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات، والسيد صابر أحمد، مدير قطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة، بالإضافة إلى محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق كرة الطائرة رجال، وحمدي الصافي، المدير الفني لفريق كرة الطائرة سيدات، ووجيه حمدي، مدير قطاع الناشئين والناشئات للطائرة، وطارق محروس، المدير الفني لفريق كرة اليد رجال، ويحيى يوسف، المدير الفني لفريق كرة اليد سيدات، والدكتور فوزي فضالي، مدير قطاع الناشئين والناشئات للعبة.

وحضر أيضًا الاجتماعات كل من أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة، وشيرين عادل، المدير الفني للإسكواش، بجانب وائل عزت، مدير جهاز ألعاب الماء، والدكتور مراد عاصم، مدير جهاز الكاراتيه، وياسر داوود، رئيس جهاز ألعاب القوى، والدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز، وعجمي سعيد، المشرف العام على جهاز الاحتياجات الخاصة.

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من جانبه قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، إن جلسة الكابتن الخطيب مع مديري الأجهزة الفنية وقطاعات الناشئين والناشئات جاءت مثمرة للغاية، وشهدت تأكيدات رئيس النادي على تقديم كل الدعم للألعاب الرياضية الجماعية والفردية، من أجل الحفاظ على استمرار الأهلي على منصات التتويج المحلية والعربية والقارية.

وأوضح أن الخطيب طالب الجميع بضرورة التركيز على غرس القيم والمبادئ المعهودة للأهلي في جميع فرق النشاط الرياضي، مع العمل بشكل متوازٍ بين التركيز على مواصلة النجاحات الرياضية والسعي المستمر للحفاظ على أخلاقيات وسلوكيات رياضيي الأهلي.

وأشار عبد القادر إلى أن الخطيب تحدث أيضًا عن أهمية العمل بقوة من أجل الحفاظ على اسم النادي الأهلي ومكانته على كل المستويات، مشددًا على أهمية العمل بجد واجتهاد وإخلاص شديد، لوضع الأهلى دائمًا في المقدمة وفي المكانة التي يستحقها وتلبي طموحات أعضاء وجماهير النادي، إلى جانب التمسك بالمثل والقيم والمبادئ التي يسير عليها النادي ويتمسك بها على مر التاريخ.

وقال مدير عام النشاط الرياضي إن الكابتن الخطيب وجه رسالة أخرى، تجسدت في أهمية الاهتمام بتدريبات الناشئين والبراعم، مع استخدام وسائل التدريب المتطورة، من أجل تجهيز عناصر واعدة تبقى بمثابة مستقبل مشرق للأهلي، من أجل استكمال رحلة البطولات والإنجازات في جميع الألعاب الرياضية