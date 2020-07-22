رياضة | فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لعودة أزارو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لعودة أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة ناديه في إستعادة خدمات لاعبه المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب فايلر، عودة لاعبه المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، منذ بداية الموسم حتى نهاية الموسم الجاري.

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ورفض اللاعب وإدارة المارد الأحمر، تجديد إعارته مرة أخرى وفضل العودة إلى التتش، وهو ما جعل الاتحاد السعودي في منع الأندية التفاوض مع أزارو للعب بالدوري مرة أخرى، حسب الضوابط التي وضعتها ضد اللاعبين التي رفضت تجديد اعارتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتفق النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية مع أزارو، حول تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي له في عقده، بمبلغ 17 مليون جنيه سنويًا.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، أوصت الإدارة بعودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف ناديه والاستفادة من خدماته بالمواسم المقبلة.