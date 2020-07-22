رياضة | مصدر لـ"الخليج 365 الرياضي": مروان محسن وقع على عقود تجديده لمدة موسمين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر لـ"الخليج 365 الرياضي": مروان محسن وقع على عقود تجديده لمدة موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أخر تطورات تجديد التعاقد مع مروان محسن مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أنه ليس هناك مشكلة مع اللاعب حول استمراره، ومروان محسن لن يرحل عن التتش.

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وأضاف المصدر: "ليس هناك صحة للأقاويل التي تؤكد اشتراك اللاعب الحصول على مبلغ ضخم في الموسم من أجل توقيعه على عقود التجديد".

واختتم: "المفاجأة أن أمير توفيق مدير التعاقدات، حصل على توقيع اللاعب بصفة رسمية لمدة موسمين بخلاف موسمه المتبقي، في جلسة جمعتهما بالساعات الماضية".

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رغبته في تجديد تعاقده مع مروان محسن، خاصةً أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها منذ توليه المسئولية الفنية.