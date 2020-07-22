رياضة | نجم ميلان بديل أوسيمين في نابولي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ميلان بديل أوسيمين في نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي أعرب عن اهتمامه بالبرتغالي رافائيل لياو نجم هجوم ميلان الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن نابولي حدد رافائيل لياو كخيار بديل في حالة فشله في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم هجوم ليل الفرنسي.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رافائيل لياو البالغ من العمر 21 عاماً يخوض موسمه الأول مع ميلان بعد إنتقاله إليه في الصيف الماضي قادماً من ليل مقابل مبلغ 23 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رافائيل لياو مع شارك الروسينري في 30 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.