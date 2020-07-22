رياضة | مواعيد مباريات الزمالك في الدوري بعد العودة من التوقف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الزمالك في الدوري بعد العودة من التوقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة المسابقات اليوم الأربعاء، برئاسة حسام الزناتي، النقاب عند جدول الجولات الخميس الأولى، من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك، مواجهته المؤجلة ضد نادي المصري البورسعيدي من الجولة الرابعة عشرة، قبل أن يواصل الفريق مشواره في البطولة، وذلك يوم الخميس 6 أغسطس، بملعب الجيش ببيرج العرب، في تمام الثامنة مساءاً.

Advertisements

ثم يصطدم الزمالك في الجولة 19 فريق مصر المقاصة بملعب القاهرة الدولي، يوم السبت 15 أغسطس في تمام الثامنة.

ويواجه الزمالك نادي مصر في الجولة 20، يوم الثلاثاء 18 أغسطس بملعب الكلية الحربية في تمام التاسعة.

وستكون المواجهة التالية، هي قمة كرة القدم المصرية ضد الأهلي، لحساب الجولة 21، وذلك بملعب القاهرة يوم السبت 22 أغسطس في تمام التاسعة.

ثم يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في الجولة 22، وذلك يوم الخميس الموافق 27 أغسطس، في تمام التاسعة مساءاً بملعب السلام.