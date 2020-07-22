رياضة | شركة الوسائل السعودية تحصل على حقوق ملعب جامعة الملك سعود

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شركة الوسائل السعودية تحصل على حقوق ملعب جامعة الملك سعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرمت شركة الوسائل السعودية اليوم الأربعاء عقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود مع رئيس الجامعة لمدة 10 أعوام، مقابل 265 مليون ريال سعودي. (الدولار يساوي 75ر3ريال).

ونشرت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورة لمراسم توقيع عقد ملعب جامعة الملك سعود.

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود كان يحتضن مباريات نادي الهلال بشكل أساسي طوال السنوات الماضية إلا أن حصول شركة الوسائل على حقوقه خلال العشر سنوات المقبلة سيفتح الباب أمام أندية جديدة.