رياضة | ميلان يجدد عقد بيولي حتى 2022

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يجدد عقد بيولي حتى 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية الإيطالية أن ميلان الإيطالي كشف عن تجديد تعاقده مع ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق لمدة موسمين ليستمر مع الروسينيري حتى صيف 2022.

وقال إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لميلان في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام: "أنا مسرور بهذه الاتفاقية، أظهر بيولي أنه قادر على تقديم رؤية كرة القدم التي نملكها للنادي".

واختتم إيفان جازيديس تصريحاته قائلًا :"هذا ليس قرارًا بناءً على الانتصارات الأخيرة ولكن يعتمد على كيفية بناء بيولي لروح الفريق ووحدة الهدف والطريقة التي قام بها بتحسين آداء اللاعبين الفردي وآداء الفريق الجماعي والطريقة التي اعتنق بها رؤيتنا والطريقة التي قدم بها نفسه وقيم النادي".

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وعلى نفس الجانب, قال ستيفانو بيولي في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا سعيد وفخور بالثقة التي اكتسبتها من ميلان، أود أن أشكر الجميع، بما في ذلك جماهيرنا الذين فقدناهم حقًا في الملعب لكنهم دائمًا قريبون وداعمون".

واختتم بيولي تصريحاته قائلًا :"كما قلت في كثير من الأحيان، يجب أن نكون مركزين وحازمين وأن نكون متحدين، نحن في بداية طريق استثنائي وإذا واصلنا العمل بهذه الطريقة فسوف ننمو ونصبح أكثر تنافسية".

وعلق باولو مالديني المدير التقني لميلان على تجديد عقد بيولي قائلًا:"ستيفانو جاء ليصبح مدربًا رئيسيًا في وقت صعب للغاية، قلنا دائمًا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية نتائج عمله ورأينا الجودة والكفاءة المهنية ونتئاجهما، بيولي هو الرجل المناسب لقيادة الفريق الذي نريده، إنه ناجح وطموح وجائع".