رياضة | موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم رونالدو الأسطوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم رونالدو الأسطوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على موعد مع رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي، حال التسجيل بشباك تشيلسي الليلة.

ويلتقي فريقا ليفربول وتشيلسي وجها لوجه في التاسعة والربع مساء اليوم، على ملعب أنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ37 للبريمير ليج.

ويتعادل محمد صلاح مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي ومانشستر يونايتد السابق، في رقم قياسي مميز بالدوري الإنجليزي.

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وحال نجاح صلاح في التسجيل بشباك تشيلسي سيكون هدفه رقم 48 على ملعب فريقه خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بالدوري، لينفرد بالرقم القياسي الذي يتشارك فيه مع رونالدو.

وأحرز صلاح ورونالدو 47 هدفا بملعب فريقهما خلال 3 مواسم، رونالدو بقميص يونايتد في ملعب أولد ترافورد في مواسم 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009، وصلاح بقميص ليفربول في ملعب أنفيلد في مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020،

وفي حال تسجيل صلاح سيصبح أيضا أول لاعب في صفوف ليفربول يسجل 20 هدفا في الدوري في ثلاثة مواسم متتالية منذ روجر هانت الذي فعلها في مواسم 1963-1964 و1964-1965 و1965-1966.