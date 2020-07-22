رياضة | لاعبو الأهلي يجرون المسحة الطبية الخامسة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو الأهلي يجرون المسحة الطبية الخامسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لهما سبتمبر المقبل.

وقام لاعبي الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.