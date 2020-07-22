رياضة | رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

وجاء إعلان اتحاد الكرة عن موعد المباريات، بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وحدد اتحاد الكرة المصري يوم 22 أغسطس موعدا لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدور الثاني للدوري المصري، حيث من المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت مصر على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الأهلي 2-0، بعد انسحاب الزمالك في واقعة الأتوبيس الشهيرة.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

Advertisements

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.