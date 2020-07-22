رياضة | تعرف على جدول مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على جدول مواعيد مباريات الأهلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل مواعيد مباريات عددا من مباريات الدوري الممتاز والذي يعود للاستئناف من جديد بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن أول مباراة للنادي الأهلي والي سيخوضها أمام إنبي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام يوم 9 أغسطس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وفيما يلي مباريات الأهلي التي تم الإعلان عنها :-

الأهلي * إنبي 9-8-2020 ستاد القاهرة الساعة 9:00 مساء

الإنتاج الحربي * الأهلي ١٤-٨-٢٠٢٠ ستاد السلام الساعة ٩:٠٠ مساء

الأهلي * أسوان ١٧-٨-٢٠٢٠ ستاد القاهرة الساعة ٩:٠٠ مساء

الزمالك * الأهلي ٢٢-٨-٢٠٢٠ ستاد القاهرة الساعة ٩:٠٠ مساء

الأهلي * الجونة ٢٦-٨-٢٠٢٠ ستاد القاهرة الساعة ٩:٠٠ مساء