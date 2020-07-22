رياضة | أزمة كبرى تُهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى تُهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته من الفريق الإنجليزي.

ورغم تقدم الأهلي بأكثر من عرض لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد إلا أن مطالب النادي الإنجليزي المادية هي ما تعطل الصفقة حتى الآن حيث أن النادي لا يريد التنازل عن الحصول على 7 مليون دولار لبيع اللاعب.

Advertisements

وكانت الصدمة الأكبر للمارد الأحمر هي وصول أربع عروض أوروبية للتعاقد مع رمضان صبحي في الصيف المقبل وهو ما يهدد احتمالية بقاء اللاعب مع الأهلي.

وتلقى رمضان صبحي في الفترة الأخيرة عروض من الدوري الإيطالي والدوري البرتغالي والدوري التركي والدوري الألماني ولكن لم يبدأ أي نادي من هؤلاء في التفاوض بشكل رسمي.

ويحاول مسئولو القلعة الحمراء حسم صفقة رمضان صبحي مع النادي الإنجليزي في الساعات القليلة الماضية قبل أن يصل عرض أوروبي رسمي يتسبب في فشل الصفقة.