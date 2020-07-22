رياضة | خليفة كيكي سيتين.. مدرب باريس يقترب من تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خليفة كيكي سيتين.. مدرب باريس يقترب من تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي لوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان مرشح لخلافة كيكي سيتين لتدريب برشلونة الإسباني وأن فرصة تعاقد النادي الكتالوني معه ما زالت قائمة.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني متمسك بالتعاقد مع لوران بلان.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بلان البعيد عن مجال التدريب منذ سنوات لا يمانع أن يكون عقده مع النادي لمدة عام واحد فقط.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مستقبل كيكي سيتين مع برشلونة غير مضمون وأن جميع الإحتمالات واردة عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.