رياضة | نهاية الأسطورة ونادي القرن في وزارة التموين.. 10 تغيرات طرأت على كرة القدم منذ إصابة «كريم نيدفيد» قبل 15 شهرًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نهاية الأسطورة ونادي القرن في وزارة التموين.. 10 تغيرات طرأت على كرة القدم منذ إصابة «كريم نيدفيد» قبل 15 شهرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح كريم نيدفيد لاعب فريق الأهلي يمثل لغزًا محيرًا داخل القلعة الحمراء، بعد استمرار غيابه عن الفريق الأهلاوي منذ إصابته بقطع في غضروف الركبة والتي أبعدته عن الساحة الكروية 15 شهرًا، ولا يزال مصير عودته للملاعب غامضًا حتي الآن.

تعرض "نيدفيد" للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري يوم 10 أبريل 2019، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا، وكانت كل المؤشرات تؤكد عودته للملاعب بعد أشهر قليلة ولكن ذلك لم يحدث وثبت وجود خطأ في البرنامج التأهيلي مما أدي لخضوع اللاعب لجراحة جديدة ووصلت مدة غيابه لـ(عام و3 أشهر) ولم يتحدد حتي الآن موعد عودته للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الأحمر.

وطرأت على كرة القدم العديد من التغيرات خلال فترة غياب "كريم نيدفيد" الطويلة عن الساحة الكروية بسبب الإصابة.. نستعرض أبرز تلك التغيرات في التقرير التالي:-

1- البدري مدربًا للفراعنة.. وفايلر بدلًا من لاسارتي: حسام البدري مدرب الأهلي السابق و "الأب الروحي" لكريم نيدفيد والذي كان يعتمد عليه بشكل أساسي في المباريات خلال قيادته للفريق الأحمر، تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري عن تدريب الفراعنة عقب الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا 2019. كما رحل الأوروجواياني مارتن لاسارتي عن تدريب الأهلي في 18 أغسطس 2019، وتولي محمد يوسف القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت خلفًا له، قبل تعاقد إدارة القلعة الحمراء مع السويسري رينيه فايلر لتولي تدريب الفريق الأهلاوي.

2- استقالة مجلس "أبوريدة" وتعيين لجنة "الجنايني":

بعد إخفاق منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019 وخروجه من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا تقدم مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة باستقالته بشكل رسمي من رئاسة الجبلاية.

وأعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ، وعضوية كل من جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لتسيير أمور الجبلاية لمدة عام.

3- 5 مدربين للزمالك.. وبطولتين × أسبوع:

تولي تدريب الزمالك 5 مدربين خلال فترة إصابة "نيدفيد" وابتعاده عن الملاعب، البداية كانت مع السويسري كريستيان جروس الذي تدريب الفريق الأبيض قبل إصابة اللاعب لكنه رحل بعد إصابته بشهر تقريبًا في نهاية مايو 2019، بعدها تولي خالد جلال قيادة الفريق بشكل مؤقت واستمر 59 يومًا قبل إقالته بعد الخسارة أمام الأهلي، بعدها تولي طارق يحيي المهمة بشكل مؤقت لمدة 13 يومًا.

وتعاقد الزمالك في أغسطس 2019 مع المدرب الصربي "ميتشو" واستمر مع الفريق 107 يومًا تقريبًا قبل إقالته بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي، وتم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربًا للفريق الأبيض ومستمر حتي الآن.

واستطاع الفارس الأبيض بقيادة كارتيرون التتويج ببطولتين خلال (أسبوع واحد)، حيث توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي 3/1 في المباراة التي جمعتهما يوم 14 فبراير الماضي، وبعد 6 أيام وتحديدًا يوم 20 من الشهر نفسه توج بكأس السوبر المحلي على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

4- ليفربول يُنهي عقدة 30 عامًا بالدوري الإنجليزي:

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نجح فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في إنهاء عقدة الدوري الإنجليزي التي لازمته على مدار 30 عامًا، ونجح في التتويج بلقب البطولة للمرة الـ19 في تاريخه بشكل عام، والأولي بالنظام الحديث "بريميرليج" الذي انطلق قبل 28 عامًا، وكان آخر تتويج للريدز باللقب في موسم 1989 - 1990.

5- كوكا أول مصري يتوج بالدوري اليوناني:

أصبح أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب الدوري اليوناني، وذلك بعدما حصد لقب البطولة مع فريقه أولمبياكوس بالموسم الحالي 2019 - 2020، وللمرة الـ45 في تاريخ النادي العريق.

6- "الجوكر" ينتقل لبيراميدز.. ورحيل القائد التاريخي:

رحل حسام عاشور القائد التاريخي للنادي الأهلي عن صفوف القلعة الحمراء بعد رفض التجديد له، وكان اللاعب ينوي اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، ولكن حدثت أزمة بينه ومسئولي القلعة الحمراء بخصوص مهرجان اعتزاله ليقرر الاستمرار في الملاعب والبحث عن فريق جديد للانتقال إليه بالموسم المقبل.

بينما وقع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأهلاوي على عقود انتقاله رسميًا لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

7- الزمالك يُسجل لقب "نادي القرن" في وزارة التموين:

فتح مجلس إدارة الزمالك ملف نادي القرن مجددًا ، وقام بتشكيل لجنة رباعية لتقديم ملف للفيفا والمحكمة الرياضية للتأكيد على أحقيته بلقب نادي القرن العشرين في إفريقيا، كما وضع لافتات على أسوار النادي تحمل عبارة "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك تسجيل علامة تجارية باسم (الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم)، تبين فيما بعد أنها مجرد طلب للتسجيل وليس تسجيلًا فعليًا، وسوف يخضع للفحص الفني مدة قد تتجاوز الـ6 أشهر قبل الموافقة عليه أو رفضه.

8- بيراميدز في نصف نهائي الكونفيدرالية لأول مرة:

تأهل فريق بيراميدز لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي بالبطولة برصيد 15 نقطة، وينتظر مواجهة قوية ضد فريق حوريا كوناكري الغيني في الدور قبل النهائي.

9- تريزيجيه يتخلي عن الـ"R2" ويتألق بالدوري الإنجليزي:

بعد فترة طويلة من إضاعة الفرص وإبتعاده عن هز الشباك وإصراره على تسجيل الأهداف بطريقة تسديدات الـ"R2"، بدأ محمود تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني مؤخرًا يطور من نفسه وطريقة لعبه واللمسة الأخيرة أمام المرمي، وتخلي عن الإعتماد على طريقة "R2" بشكل كبير مما أدي لتألقه مع فريقه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي وأصبح هدافا بارعا حيث سجل 7 أهداف لفريقه هذا الموسم منها 6 أهداف بالبريميرليج.

10- نهاية أسطورة عصام الحضري:

أعلن عصام الحضري اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي ونهائي، ليضع كلمة النهاية لمسيرة طويلة امتدت 25 عامًا تقريبًا حقق خلالها الكثير من الإنجازات والبطولات والأرقام القياسية سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب مصر.