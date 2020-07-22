رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وبالنسبة لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين.. قال المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أنه سينظر في الطلبين في وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادي طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك ، فيما اكتفى مسئولو المصري بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.

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أضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.