رياضة | بيراميدز يعلن سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة الزمالك الودية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يعلن سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة الزمالك الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي بيراميدز تأكيدا من اتحاد الكرة بشأن سلبية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني للكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك الودية ضمن خريطة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

Advertisements

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الخامسة من مساء الخميس على استاد برج العرب الرئيسي في ثاني مباريات الفريق الودية استعدادا لاستئناف الدوري والمحدد عودته يوم ٦ أغسطس المقبل.

وسبق لبيراميدز أن خاض وديته الأولى بالقاهرة أمام المقاصة وانتهت بالتعادل ٢-٢ فيما سيخوض ودية ثالثة بمعسكره المقام حاليا بالإسكندرية يوم ٢٩ يوليو الجاري أمام المصري بملعب برج العرب الفرعي.