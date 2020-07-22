رياضة | مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم فالنسيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبًا من التعاقد مع الإسباني فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن بروسيا دورتموند ما زال مهتماً بالنجم الإسباني ولكن توريس يرغب في الإنضمام إلى مانشستر سيتي الذي يقوده مواطنه جوسيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه من المتوقع أن تكلف هذه الصفقة خزائن مانشستر سيتي حوالي 40 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر20 عاماً من أجل تعويض رحيل ليروى ساني الذي رحل إلى بايرن ميونخ الألماني.