الامارات | الاتحاد المصري في طريقه لتأجيل الدوري.. "أزمة كورونا تتفاقم"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري في طريقه لتأجيل الدوري.. "أزمة كورونا تتفاقم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "المصري اليوم" بأن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تدرس تأجيل استئناف الدوري الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل، وذلك لمدة أسبوع.

وقالت الصحيفة: "إن سبب التأجيل يعود إلى ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف بعض الأندية خلال الساعات الأخيرة، على رأسها 18 حالة في نادي الإنتاج الحربي، ومحمد كوفي في نادي سموحة، وعامل مهام في النادي المصري".

وأشار المصدر إلى أنه "في حال ثبوت إيجابية هذه العينات، سيتم عزل اللاعبين لمدة لا تقل عن عشرة أيام، مما سيؤثر على استعدادت الأندية لاستئناف المسابقة".

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