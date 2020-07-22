‏«القمة في أغسطس»..موعد مباريات الأهلي في الدوري بعد اعلان ‏جدول المسابقة ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري جدول مباريات الجولات الخمسة المقبلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، بعد قرار استئناف النشاط الرياضي في مصر. وجاء ترتيب مباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي على النحو التالي: الأهلي × إنبي .. 9 اغسطس (استاد القاهرة ) 9 مساءً الأهلي × الانتاج .. 14 أغسطس (استاد السلام ) 9 مساءً الأهلي × اسوان .. 17 اغسطس (استاد القاهرة) 9 مساء الأهلي × الزمالك .. 22 اغسطس(استاد القاهرة) 9 مساءً Advertisements الأهلي × الجونة .. 26 أغسطس (استاد القاهرة ) 9 مساءً الوضع في مصر

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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