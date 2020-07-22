شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تدريبات يد الزمالك للسادس من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي نقل تدريبات الفريق للصالة المغطاة الدولية بالسادس من أكتوبر بداية من السبت المقبل.

وكان الفريق يؤدي تدريباته في المركز الأولمبي بالمعادي نظرا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات.

ويقود الفريق المدير الفني حسين زكي ويعاونه حسن يسري المدرب العام.

ويخوض الفريق التدريبات على فترتين صباحا ويتم التركيز على الجانب البدني في الجيمانزيوم بخلاف تدريب فني في الفترة المسائية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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