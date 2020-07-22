شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الزمالك في تاريخ مواجهات قمة أغسطس ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري الثاني والعشرين من أغسطس موعداً لمباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك، بمنافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

وعلى مدار تاريخ لقاءات القمة التي جمعت العملاقين القاهريين في أغسطس، تفوق الأهلي في مرتين مقابل تفوق وحيد للزمالك، وجاء التعادل ليخيم على نتيحة مباراة أخرى حسمها الأحمر في النهاية بركلات الترجيح.

نستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات القطبين في أغسطس.

اللقاء الأول الذي اُقيم في شهر أغسطس كان بربع نهائى مسابقة كأس مصر موسم 1984-1985، وانتهى بفوز الأهلى بنتيجة 3/2 بعد شوطين إضافيين، حيث سجل للأحمر يومها كل من حمادة مرزوق ومحمد السيد وطارق خليل، بينما أحرز للأبيض الثنائى فاروق جعفر وإيمانويل كوارشى.

يتجدد الموعد بين القطبين في لقاء قمة آخر بمسابقة كأس مصر خلال شهر أغسطس، هذه المرة بنصف نهائى المسابقة موسم 1990-1991، ويحسم الأهلى المواجهة بهدفين دون رد سجلهما المهاجم محمد رمضان، ليودع الزمالك منافسات المسابقة.

اللقاء الثالث والأخير الذي جمع القطبين بشهر أغسطس كان في لقاء السوبرالمصرى لموسم 2003، وتمكن الأهلى من معانقة اللقب من خلال ركلات الترجيح بنتيجة 3/1، عقب هيمنة التعادل السلبى على مجريات 120 دقيقة من المواجهة.

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أخيراً ينجح الزمالك في انهاء لعنة أغسطس أمام الفريق الأحمر، ويُتوج بلقب كأس مصر على حسابه في أغسطس من عام 2016 بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للمسابقة، وحملت ثلاثية القلعة البيضاء توقيع كل من باسم مرسي "هدفين" ومصطفى فتحي هدفاً.