شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاصف في مجلس المصري الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، في الثامنة مساء، وسط خلافات حادة بين أعضاء المجلس، بسبب القرارات الفردية التي يتخذها سمير حلبية، خلال الفترة الأخيرة.
وقال عدد من الأعضاء إن من بين القرارات تعيين محمود المر، المدير التنفيذي للنادي ومنحه صلاحيات بإقالة عدد من الموظفين الذين يعملون بالنادي، فضلا عن عدم وجود حل للأزمة المالية التي يواجهها النادي مؤخرا، إلى جانب الموافقة على عضويات جديدة مخفضة لعدد من الأعضاء المؤيدين لعدد من المسؤولين بالنادي.
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