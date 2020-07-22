شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف النقاب عن صفقة جديدة مدوية في الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي أحمد شوبير، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يخطط لموسم انتقالات صيفية تاريخي، تحضيراً للموسم الكروي الجديد. وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية:«الأهلي على موعد مع صفقتين من العيار الثقيل الأولى للاعب معار خارج ناديه يقدم مستويات جيدة، والثانية ستكون بمثابة مفاجأة مدوية للجميع» وأضاف:«سأكتفي بذكر هذه المعلومات ولن أفصح عن الأسماء في الوقت الحالي». وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الأهلي خطط منذ فترة لضم 3 نجوم كان من ضمنهم صفقة طاهر محمد طاهر، جناح المقاولون العرب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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