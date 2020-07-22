كارتيرون يقرر عدم الدفع بـ "فتحى وبامبو" فى ودية بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تأجيل مشاركة الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق، فى مباراة بيراميدز الودية، والمقرر اقامتها غدا "الخميس"، انتظارا لنهاية برنامج تجهيزهما حيث خضع الثنائى لتدريبات تأهيلية عقب انضمامهما لمعسكر الفريق،
ووضع الجهاز الفني بالتعاون مع الجهاز الطبي بقيادة محمد إسامة، خطة لإعدادهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية بقوة فى الفترة الجارية بعد التعافى من فيروس كورونا.
وكان الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو، قد التحقا بمعسكر الزمالك المُقام بمدينة برج العرب، بعد سلبية عينة فيروس كورونا، التى خضع لها الثنائى ليتأكد الجهاز الطبى والفنى للأبيض من شفاءهما، واستعدادهما للمشاركة فى تدريبات الفريق، حيث يحرص المدرب الفرنسى على تجهيز كل اللاعبين للمرحلة المقبلة، ومن المقرر ان يختتم المعسكر عقب انتهاء المباراة الودية غدا امام بيراميدز.
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