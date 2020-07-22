شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية مغربية صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل نادي الرجاء البيضاوي المغربي أول حالة اصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.
وقال موقع "لو360 سبورت" المغربي أن نادي الرجاء اكتشف أول حالة كورونا داخل جدارنه، بعد ثبوت إيجابية عينة إدارية تابعة للنادي.
ويواجه الرجاء المغربي الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، حيث تخطى بطل المغرب عقبة مازيمبي الكنغولي في ربع النهائي، بينما اجتاز بطل مصر فريق الترجي التونسي.
وأشار الموقع المغربي إلى أن الرجاء سيقوم بعزل الادارية مع اجراء فحصوات جديدة على جميع لاعبيه وجهازه الفني المخالطين لها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.