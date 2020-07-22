شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية مغربية صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل نادي الرجاء البيضاوي المغربي أول حالة اصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

وقال موقع "لو360 سبورت" المغربي أن نادي الرجاء اكتشف أول حالة كورونا داخل جدارنه، بعد ثبوت إيجابية عينة إدارية تابعة للنادي.

ويواجه الرجاء المغربي الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، حيث تخطى بطل المغرب عقبة مازيمبي الكنغولي في ربع النهائي، بينما اجتاز بطل مصر فريق الترجي التونسي.

وأشار الموقع المغربي إلى أن الرجاء سيقوم بعزل الادارية مع اجراء فحصوات جديدة على جميع لاعبيه وجهازه الفني المخالطين لها.