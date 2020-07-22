شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي مطلوب في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن اهتمام نادي الهلال بضم حارس الأهلي المصري الشاب محمد أشرف، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موقع "سعودي سبورت" ان الهلال أبدى اعجابه بإمكانيات محمد أشرف الحارس الشاب لفريق الكرة بالنادي الأهلي، والذي تم تصعيده لخوض التدريبات مؤخراً مع الفريق الأول.

وأشار التقرير السعودي إلى أن الهلال كان يرغب في الموسم الماضي في الظفر بخدمات أشرف إلا أن إدارة الأهلي أبدت تمسكها باللاعب ورفضت التفريط فيه.

وأنهى التقرير حديثه عن رغبة الهلال في ضم حارس الأهلي، مشيراً إلى أنه قد يكون دعم كبير للفريق الأزرق خلال مشواره القاري ببطولة دوري أبطال اّسيا.