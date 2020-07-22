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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساري: رونالدو لاعب لديه عقلية بطل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
أشار مدرب يوفنتوس ماورويسيو ساري إلى أن نجم فريقه كريستيانو رونالدو لاعب لديه عقلية بطل.
وصرح ساري للموقع الرسمي لناديه قبل مواجهة أودينيزي: "هيغواين وكيليني كانا مع الأطباء أمس، بينما ديميرال يشعر بتحسن ونعمل على إعادته إلى قمة مستواه البدني".
وتابع: "رابيو لاعب بإمكانيات نادرة بعد التغييرات الكبيرة في مسيرته، والآن يلعب بشخصية مميزة".
ولدى سؤاله عن الدون أوضح: "كريستيانو بخير ولديه القدرة على التركيز على الأهداف التالية، إنها صفة نادرة، لكننا أمام لاعب لديه عقلية بطل".
وختم ساري: "أودينيزي فريق مميز بدنياً، ستكون مباراة صعبة، ونحن بحاجة إلى 4 نقاط، ويجب علينا الاستمرار في التركيز على كل مباراة بمفردها، الآن نفكر في أودينيزي فقط، نحن فريق قوي".
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