مارتينو: موسمي مع برشلونة كان الأسوأ في مسيرتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

اعتبر مدرب ​برشلونة​ السابق، جيراردو "تاتا" مارتينو، أن الفترة التي قضاها مع النادي الكتالوني خلال موسم 2013/2014 هي الأسوأ في مسيرته.



ولدى سؤاله عن موسمه مع برشلونة أكد تاتا لشبكة "CDF de Chile": "كان أسوأ عام في مسيرتي التدريبية".

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وأضاف: "ليس من الصواب أن تسألني هل سعدت بتدريبك لهذا النادي أم لا!، عندما تقيَم مشوارك التدريبي خلال الموسم الذي كنت فيه مع برشلونة، تتساءل كيف كان يمكنني التعامل مع كل ما يدور من حولي في مؤسسة بهذا الحجم؟!".

وتابع: "تعرضت للكثير من الانتقادات والهجوم من قبل وسائل الإعلام، والضغط من أجل إنهاء الموسم بالفوز ببعض البطولات، عانيت كثيراً وهذا كان أكثر مما توقعت".

وختم تاتا: "عند مقارنة موسمي مع برشلونة بمشواري التدريبي بالكامل، كان الأصعب بسبب الأزمات والضغوط التي واجهتها كمدرب في ​كامب نو​".