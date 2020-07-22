اخبار الرياضه

لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة كورونا الخامسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لهما سبتمبر المقبل.

 

Advertisements

وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية. 

 

وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة كورونا الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا