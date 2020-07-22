لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة كورونا الخامسة

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جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لهما سبتمبر المقبل.
وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.
وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.
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