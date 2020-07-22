الامارات | نصيحة أسطورة الجزائر رابح ماجر للنجم المصري محمد صلاح؟

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه أسطورة الكرة الجزائرية السابق رابح ماجر نصيحة إلى نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الأخير بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال ماجر لقناة "إم بي سي مصر": "محمد صلاح أيقونة لكرة القدم العربية وسفيراً فوق العادة لها، ولا أشعر بحزن لأنه حطم أرقامي الشخصية في الملاعب الأوروبية".

وأضاف: "أنصحه بالبقاء في ليفربول، ولا شك أنه قد يرحل مستقبلا، ولكن حين يتلقي عرضا مناسبا لقدراته وإمكانياته الكبيرة".

ومن المنتظر أن يتسلم محمد صلاح ورفاقه اليوم كأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم خلال مراسم التتويج المقررة بعد مباراة الفريق مع تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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