الامارات | ساني يكشف عن طموحاته مع بايرن ميونخ

شكرا لقرائتكم خبر عن ساني يكشف عن طموحاته مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد لاعب كرة القدم الألماني الدولي ليروى ساني لخوض أول تدريباته مع فريقه الجديد بايرن ميونخ الألماني كما يبدو مفعما بالتوقعات الهائلة مع عدم تشكيل الكثير من الضغوط على نفسه.

وخاض ساني تدريبات منفردة منذ انضمامه إلى بايرن قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي حيث كان الفريق بأكمله في عطلة قبل بدء استعداداته لاستئناف مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا التي تستأنف فعالياتها في أغسطس المقبل.

وكان بإمكان ساني (24 عاما) البقاء في مانشستر سيتي لحين استكمال مسيرته مع الفريق في دوري الأبطال لاسيما وأنه لا يستطيع المشاركة مع بايرن فيما تبقى من البطولة التي تستأنف نشاطها الشهر المقبل بعد فترة توقف لعدة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ولكن اللاعب قال في مقابلة نشرتها مجلة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء أنه اختار الانضمام لبايرن مبكرا بقدر الإمكان للتأقلم سريعا مع الأجواء الجديدة التي سيلعب فيها.

وقال ساني : "أريد الوصول (للياقتي) وأجد مكانا للبقاء والاستعداد للفصل الجديد من مسيرتي الكروية ثم أنطلق".

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ويدرك ساني أنه يسير على خطى اللاعبين البارزين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين ريبيري لاعبي بايرن السابقين وأنه سيرتدي القميص رقم 10 في بايرن والذي ارتداه لاعبون بارزون في الماضي مثل روبن وكذلك أولي هونيس الذي شغل منصبي مدير ورئيس نادي بايرن لسنوات طويلة.

وقال ساني: "أعلم ما أستطيع فعله، ولدي أهدافي. لكنني لا أضع عبئا على نفسي من خلال القول إنني أريد أن أصبح لاعبا كبيرا مثل روبن وريبيري".

وأضاف: "رقم 10 له تاريخ كبير في بايرن. أعي جيدا المسؤولية التي يحملها اللاعب الذي يرتدي هذا القميص".

ويرى ساني أن فريق بايرن يمكنه تحقيق العديد من الإنجازات.

وقال: "اللاعبون جاهزون للتركيز ولديهم أهداف كبيرة مع النادي. أرى بالتأكيد فرصة واقعية للفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن".

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