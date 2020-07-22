إشادة بدور محمد مرجان في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بالإجراءات الاحترازية التي أتخذتها إدارة النادي والاهتمام بتعقيم النادي بشكل مستمر، وإلتزام كافة الأعضاء بإرتداء الكمامة. وأبدى أعضاء النادي ارتياحهم لاهتمام مدير النادي محمد مرجان بتطبيق كافة الإجراءات وتكرار مروره على بوابات النادي ومتابعة العمل مع عمال وموظفي النادي واستطلاع رأي أعضاء النادي في كافة الإجراءات وإلتزام المطاعم في النادي بكافة الإجراءات وفتح وإغلاق الفروع في مواعيد مناسبة. وكان الأهلي قد أعاد فتح فروع النادي منتصف يوليو الجاري بعدما أغلقه في مارس الماضي مع انتشار جائحة كورونا. وتهتم إدارة الأهلي بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها لضمان سلامة الجميع، وشدد على ضرورة الالتزام بها مع قياس درجات الحرارة لجميع الأعضاء عند دخولهم للنادي عبر بوابات التعقيم الإلكتروني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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