شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يطلب ضم «روقه» من الزمالك بشكل نهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، الحصول على خدمات محمد أشرف روقه، لاعب الفريق والمعار من صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بشكل نهائي.

يأتي ذلك بناء على طلب من عبدالحميد بسيوني، المدير الفني، خاصة أن اللاعب أصبح من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

وجاء طلب عبدالحميد بسيوني، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في خط الوسط المدافع، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة للاعب.

ويسعى الجهاز الفني لتكوين فريق متميز على المستوى الفني والبدني خلال الموسم الجديد، يكون قادر على التواجد في المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز، ومن ثم المشاركة في البطولات الأفريقية.